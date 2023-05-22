Інфраструктура в Криму нормально запрацює тоді, коли півострів повернеться

22 мая 2023, 10:15

У тимчасово окупованому Криму залізницю, де сьогодні стався вибух, використовували для перевезення зброї. Її відправляли на війну проти України.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону.«По тих коліях перевозять, зокрема, зброю, боєприпаси, бронетехніку та інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України. Для того, щоб вбивати цивільних українців і українських захисників. Цілком природно, що ці колії не витримали, стомилися і тепер на деякий час не функціонують», — зазначив Андрій Юсов.Представник воєнної розвідки України зазначив, що подібні інциденти можуть повторюватися, поки півострів не буде звільнений.«Можемо констатувати, що нормальна інфраструктура запрацює тоді, коли Крим повернеться до України, поки там російські терористи спокою там не буде», — підсумував представник ГУР МО України.