Маск зірвав атаку ЗСУ біля Криму

8 сентября 2023, 13:45

За даними CNN із посиланням на біографічну книгу Уолтера Айзексона, у 2022 році мільярдер Ілон Маск таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму.

Таким чином він хотів завадити підводним дронам ЗСУ атакувати російський військово-морський флот.Наголошується, що начинені вибухівкою дрони вже наближалися до цілі, коли раптом втратили зв'язок і " викинулися на берег".Рішення Маска було зумовлене "гострим страхом". Він боявся, що Москва після нападу ЗСУ на Крим використає ядерну зброю.Айзексон розповідає про екзистенційний страх Маска розпалити ширшу війну, через яку він часом відкидав запити України на системи Starlink."Як я на цій війні? Starlink не був призначений для участі у війнах. Це було зроблено для того, щоби люди могли дивитись Netflix, розслаблятися, підключатися до інтернету в школі та робити добрі мирні справи, а не завдавати ударів дронами", – цитує Айзексон Маска.