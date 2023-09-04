Годжес пояснив, чому Крим не можна залишати Росії

4 сентября 2023, 13:45

За словами екскомандувача армією США у Європі, півострів – ключова територія у війні з російськими окупантами.

"Наземна частина цього контрнаступу, очевидно, спрямована на те, щоби шляхом деокупації або вогнем перерізати так званий "сухопутний коридор", – заявив Годжес.За його словами, 155-мм боєприпаси подвійного призначення, які зараз використовуються українськими артилеристами, вже ускладнюють ситуацію для російських підрозділів."Українці знають, що Крим є ключовою територією, що вони ніколи не будуть у безпеці, поки Росія окупує Крим, і вони можуть завдавати ударів своїм військово-морським флотом і Військово-повітряними силами з Криму і запускати ракети по всіх морських портах України", – додав він.