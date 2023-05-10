Після деокупації Крим може втратити автономний статус, – Подоляк

10 мая 2023, 12:45

"Очевидно, що, отримавши автономію, ти підсвідомо вважаєш себе в чомусь кращим за інші регіони. Для унітарної держави автономія – це небезпечний шлях, це шлях у конфліктність на регіональному рівні", – пояснив радник голови ОП Михайло Подоляк.