ГлавнаяНовости
17 февраля 2026, 11:15

Польща виходить з Оттавської конвенції та готується до виробництва мін

Про це повідомляє  "Польське радіо".

З 20 лютого Польща офіційно залишає Оттавську конвенцію, що забороняє протипіхотні міни. Мета такого рішення – посилення оборони держави.
Оцените новость:
  • 0 оценок