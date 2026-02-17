Сделать ITnews стартовой
17 февраля 2026, 11:15
Польща виходить з Оттавської конвенції та готується до виробництва мін
Про це повідомляє "Польське радіо".
З 20 лютого Польща офіційно залишає Оттавську конвенцію, що забороняє протипіхотні міни. Мета такого рішення – посилення оборони держави.
21 января 2026 г.
Польща виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін
17 ноября 2025 г.
Федоров анонсував нові цифрові послуги
1 июля 2025 г.
МЗС пояснило, чому Україна відмовилась від обмежень на міни
18 июня 2025 г.
Росіяни перетворюють протипіхотні міни на саморобні касетні боєголовки для РПГ
25 апреля 2024 г.
Перед Львівською ОВА підняли прапор США
25 августа 2023 г.
Польща заборонила продаж енергетичних напоїв неповнолітнім
25 июля 2023 г.
Експерти МАГАТЕ виявили протипіхотні міни на ЗАЕС
5 июня 2023 г.
В Україні заборонили продаж і використання ртутних термометрів
10 мая 2023 г.
Після деокупації Крим може втратити автономний статус, – Подоляк
27 октября 2022 г.
РФ попереджена про наслідки в разі ядерного удару по Україні - Блінкен
Технологии
|
Сегодня, 14:15
Испанский врач нашёл рак груди у женщин на картинах Рубенса и Рафаэля
Бизнес
|
Сегодня, 13:45
Испания значительно ускорила признание иностранных дипломов
Технологии
|
Сегодня, 13:15
Сенатор-республиканец: Нужно дать "зеленый свет" ракетам Tomahawk
Бизнес
|
Сегодня, 12:45
Украинские полярники неожиданно встретили королевского пингвина
Технологии
|
Сегодня, 12:15
Італія виділить майже 9 млрд євро на програму винищувачів
Технологии
|
Сегодня, 11:45
Популярний курорт в Італії штрафує на 500 євро за пластиковий посуд
Гаджеты
|
Сегодня, 11:25
Планшет Samsung и телевизор Samsung — их экраны считаются одними из лучших
Технологии
|
Сегодня, 11:15
Польща виходить з Оттавської конвенції та готується до виробництва мін
Технологии
|
Сегодня, 10:45
YALGHAR-200 - пакистанський аналог БПЛА “Ланцет"
Обзоры
|
7 февраля, 20:25
Ajax NVR 8-channel - потужний відеореєстратор з цікавим софтом і не лише
Обзоры
|
7 февраля, 8:43
be quiet! Pure Power 13 M 750W (BP026EU) - тихий модульний блок живлення з "золотим" сертифікатом
Обзоры
|
6 февраля, 13:55
Logitech Zone Vibe 100 Rose - дівчача гарнітура для дзвінків та ігор
Обзоры
|
14 января, 9:06
Verbatim Sync & Charge USB4 - 240 Вт (31847) - USB-C - кабель для потужних пристроїв
Обзоры
|
28 декабря, 18:19
Verbatim GaN 240Вт (32205) – найпотужнішій мобільний адаптер серед тих, що я бачив
Обзоры
|
26 декабря, 11:31
Автономний Інтернет під час блекаутів: живлення роутера та ONU
Обзоры
|
24 декабря, 12:03
Logitech Wave Keys – твоя особливо ергономічна клавіатура
Обзоры
|
17 декабря, 22:06
Kingston Canvas Go! Plus SD – швидкісна карта для фотографів-екстремалів
Аналитика
|
16 декабря, 14:41
Гігабітний інтернет - інвестиція у домашній комфорт та майбутнє
Гаджеты
|
13 февраля, 12:47
Флагманські навушники Bowers & Wilkins Px8 S2 - вже в Україні
5.00
Бизнес
|
13 февраля, 10:15
Эрдоган может готовить сына в преемники — Bloomberg
2.00
Бизнес
|
Сегодня, 13:45
Испания значительно ускорила признание иностранных дипломов
0.00
Технологии
|
Сегодня, 13:15
Сенатор-республиканец: Нужно дать "зеленый свет" ракетам Tomahawk
0.00
Бизнес
|
Сегодня, 12:45
Украинские полярники неожиданно встретили королевского пингвина
0.00
Технологии
|
Сегодня, 12:15
Італія виділить майже 9 млрд євро на програму винищувачів
0.00
Технологии
|
Сегодня, 11:45
Популярний курорт в Італії штрафує на 500 євро за пластиковий посуд
0.00
Гаджеты
|
Сегодня, 11:25
Планшет Samsung и телевизор Samsung — их экраны считаются одними из лучших
0.00
Технологии
|
Сегодня, 11:15
Польща виходить з Оттавської конвенції та готується до виробництва мін
0.00
