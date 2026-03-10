Польща побудує "стіну з дронів" самостійно

10 марта 2026, 11:15

За даними FT, система захисту від безпілотників буде використовувати спеціальні турелі та дистанційні бойові модулі, здатні збивати дрони ракетами з лазерним наведенням.

Контракт на поставку таких систем на суму 1,4 млрд євро вже отримала норвезька оборонна компанія Kongsberg. У Варшаві кажуть, що не хочуть чекати загальноєвропейських проектів і вирішили діяти швидше."Замість розмов про європейську стіну з дронів, яка звучить як мрія, ми хочемо почати будувати систему вже зараз і тестувати її на польському кордоні",— заявив генерал Томаш Громадзинський.