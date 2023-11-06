Київський коледж виготовив турелі для батальону ТрО

6 ноября 2023, 12:45

Керівництво та студенти «Київського професійного коледжу автотранспортних технологій» розробили, виготовили та передали 3 турелі Силам територіальної оборони ЗСУ.

Такі турелі призначені для встановлення на автомобільну техніку – пікапи або легкі вантажівки. Вони можуть також виступати як стаціонарні захисні точки для охорони важливих інфраструктурних об’єктів.Керівник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський відзначив київський коледж подякою за важливий внесок в сприянні Збройним Силам України у наближенні Перемоги над ворогом, наданні всебічної допомоги під час збройної агресії російської федерації проти України, патріотизм та активну громадянську позицію.