У київському реабілітаційному центрі RECOVERY запрацювало друге відділення

20 октября 2023, 17:15

Центри RECOVERY заснували та реалізують Віктор та Олена Пінчук. Відкриття нового відділення київського центру дасть змогу відновлювати понад 600 захисників і захисниць України.

▪️Київський RECOVERY працює з кінця травня 2023 року;▪️З відкриттям другого відділення кількість ліжко-місць збільшено з 30 до 50. Це дасть змогу центру відновлювати майже вдвічі більше пацієнтів;▪️Новое відділення облаштовано відповідно до високих стандартів безбар'єрності та оснащено надсучасним обладнанням;▪️За 4 місяці роботи, завдяки мультидисциплінарним командам відновилися 150 українських військових.

Інноваційні реабілітаційні центри для військовиків RECOVERY вже працюють у Львові, Вінниці, Києві, Одесі (два заклади) і на Дніпровщині (два заклади). У всіх закладах військові можуть проходити реабілітацію безкоштовно. Загалом спеціалісти національної мережі вже надали допомогу понад 3 500 пацієнтів цьогоріч. У 2024 році засновники анонсують збільшення потужності національної мережі мінімум удвічі.