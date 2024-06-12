У застосунку "Повітряна тривога" з’явилися техніки самодопомоги

12 июня 2024, 0:28

У застосунок «Повітряна тривога» інтегрували техніки психологічної самодопомоги від Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?», ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.

Набір спеціальних вправ та порад допоможуть стабілізувати емоційний стан під час повітряної тривоги, вибухів чи інших стресових ситуацій.



Відтепер, разом з push-повідомленням про відбій повітряної тривоги приходитиме питання «Ти як?». Натиснувши на повідомлення, відкриється підрозділ «Аптечка психологічної самодопомоги» з порадами для дорослих, дітей та ветеранів.

Усередині підрозділу є техніки допомоги собі та дітям, ігри та вправи для стабілізації емоційного стану, а також контакти спеціалістів. Окрім цього є методичка з порадами про те, як підтримати людей з досвідом війни."Коли лунають сирени чи вибухи, рівень стресу зашкалює. Тому такі матеріали, як допомогти собі, дитині чи людині поруч у бомбосховищі, мають бути завжди під рукою", - Оксана Збітнєва, керівниця Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України.

"Сьогодні, тривоги стали буденністю для всіх нас, і це суттєво впливає на ментальний стан людей, що живуть, працюють та воюють в Україні. Тому ми раді підтримати ініціативу, що надасть людям інструменти для покращення психічного здоров'я та допоможе легше переживати цей непростий час", - Валентин Гриценко, CMO Ajax Systems.

"На жаль, наш застосунок став одним з факторів тривожності у повсякденному житті українців. Тож ми почали задумуватися про варіанти зниження цього негативного впливу, щоб підтримати ментальне здоров'я нації. Додавання технік самодопомоги - один з перших кроків в цьому напрямку", - Степан Танасійчук, засновник IT-компанії Stfalcon, автор ідеї і керівник проєкту «Повітряна тривога»



Щоб переглянути техніки самодопомоги в застосунку, потрібно зайти у розділ «Корисне» внизу екрану, обрати одну з тем та натиснути «Детальніше» для отримання методички.



Окрім порад про ментальне здоров’я, у розділ «Корисне» додали посилання на ігровий симулятор LifesaverSIM, що дає змогу навчитися домедичної допомоги й тактичної медицини.



Якщо застосунок не оновився автоматично, будь ласка, оновіть його вручну або встановіть повторно. Відсьогодні оновлення поступово ставатиме доступним всім користувачів iOS та Android.



Застосунок «Повітряна тривога» розробили компанії Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Його завантажили вже понад 26 млн разів та активно використовують більш ніж 6 млн користувачів. Він став зручним і надійним інструментом інформування про небезпеки в Україні. Наразі можна отримати попередження про ракетні удари, артилерійські обстріли, вуличні бої, радіаційну, хімічну загрози, стихійні лиха та важливі сповіщення від ОВА та Цивільного Захисту України.