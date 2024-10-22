Застосунок "Повітряна тривога" та AЗОВ.ONE запустили збір на 2,5 млн грн

22 октября 2024, 15:45

Застосунок «Повітряна тривога» разом з громадською організацією AЗОВ.ONE оголосили збір під назвою «Щит і пульс». Мета спільної ініціативи — зібрати 2 540 000 грн на потреби медичної служби 12-ї бригади Спецпризначення «Азов» НГУ.

Щоб долучитися до збору, натисніть на банер у застосунку «Повітряна тривога», який скерує на лендинг ініціативи «Щит і пульс».

Зібрані кошти будуть спрямовані на:переобладнання двох броньованих машин FV105 у надійний та якісний евакуаційний транспорт;мультичастотні та низькочастотні системи РЕБ для захисту від атак безпілотників під час транспортування поранених;два прилади нічного бачення для водіїв.«Повітряна тривога» регулярно долучається до фандрейзингових та соціальних ініціатив. Раніше, вдалося зібрати понад 10 млн грн для зборів амбасадорів платформи UNITED24: Тімоті Снайдера на «Безпечне небо» та Марка Гемілла на «Армію дронів». Завдяки інтеграції із Всеукраїнською програмою «Ти як», користувачі застосунку мають доступ до спеціальних вправ для стабілізації емоційного стану під час повітряної тривоги, вибухів чи інших стресових ситуацій.Застосунок розробили компанії Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Його завантажили вже понад 24 млн разів та активно використовують більш ніж 6 млн користувачів. Він став зручним і надійним інструментом інформування про небезпеки в Україні. Наразі можна отримати попередження про ракетні удари, артилерійські обстріли, вуличні бої, радіаційну та хімічну загрозу.