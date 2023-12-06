Ajax Systems отримала Security & Fire Excellence Awards

6 декабря 2023, 11:15

Ajax Systems з проєктом «Повітряна тривога» отримала престижну нагороду від британської спільноти з безпеки.

Застосунок «Повітряна тривога», розроблений Ajax Systems для інформування про воєнні тривоги, став переможцем цьогорічної британської премії Security & Fire Excellence Awards. Щорічна лондонська подія для світової індустрії безпеки визнала перемогу застосунку «Повітряна тривога» в номінації «Ініціатива року в галузі охорони або пожежної безпеки».

У перші дні повномасштабного вторгнення Ajax Systems у співпраці зі Stfalcon та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України запустили мобільний застосунок «Повітряна тривога». Він сповіщає користувачів про п’ять типів загроз: повітряна тривога, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічна та радіаційна небезпека. На сьогодні застосунок завантажили вже понад 24 млн разів. Він став надійним інструментом для порятунку життів людей в Україні.Для нас велика честь отримати таку престижну нагороду у світі безпеки. Це визнання підкреслює непохитну віданність інноваціям, сталому розвитку та соціальній відповідальності. Застосунок «Повітряна тривога» є свідченням нашого прагнення створювати рішення, які не лише підвищують стандарти безпеки, але й позитивно впливають на світ. У цьому випадку застосунок відіграє вирішальну роль у наближенні перемоги України над темрявою.Валентин Гриценко, CMO Ajax SystemsНайбільш інноваційні та надійні продукти на ринках безпеки та протипожежного захисту обираються на премії Security & Fire Excellence Awards за підтримки IFSEC та FIREX International. Щороку сотні провідних світових компаній борються за нагороду в одній з різних категорій. Перемога в одній з них – це беззаперечне визнання того, що ти найкращий.Компанія Ajax Systems не вперше отримує нагороди від британської професійної спільноти в галузі безпеки. У 2017 році Ajax була визнана “Охоронною сигналізацією року” за версією IFSEC International. Крім того, це досягнення додає Ajax Systems до вражаючого списку з п’яти нагород, отриманих у 2023 році. Раніше цього року компанія та її продукти отримали визнання на Australian Security Industry Awards, GIT Security Award, PSI Premier Awards та SecurityInfoWatch.com Readers’ Choice Awards у США.Цього року Ajax Systems також представила нову лінійку продуктів для відеоспостереження, пристрої, що відповідають сертифікації Grade 3, а також значні поліпшення в охоронно-пожежному портфоліо під час онлайн-презентації Ajax Special Event: Керуй своїм простором. Із останніми розробками комплексна лінійка продуктів Ajax тепер налічує понад 135 пристроїв.