"Повітряна тривога" 2.5. — вибір звуку відбою та покращення роботи застосунку

З оновленням користувачі отримають можливість вибрати голос сповіщення про відбій тривоги та покращення у роботі застосунку.
Що нового у застосунку «Повітряна тривога» версії 2.5.
Для користувачів Android:
Можливість вибрати звук відбою тривоги: жіночий голос (з версій молодших від 2.4.) або голос Олексія Арестовича;
Можливість увімкнути чи вимкнути вібросигнал для сповіщень;
Інші незначні зміни, що покращують роботу застосунку.
Для користувачів iOS (iPhone):
Можливість вибрати звук відбою тривоги: жіночий голос (з версій молодших від 2.4.) або голос Олексія Арестовича;
Інші незначні зміни, що покращують роботу застосунку.
Змінити звук відбою можна у налаштуваннях застосунку.
Будь ласка, оновіть застосунок вручну або встановіть його наново. Обов’язково активуйте автооновлення застосунку на смартфоні, щоб першими отримувати нові функції.
Нагадуємо, що сповіщення застосунку «Повітряна тривога» — це додаткова можливість отримати сигнал тривоги. Будьте уважні до вуличних сирен і попереджень, а також користуйтесь іншими каналами сповіщень про тривоги. Наприклад, підпишіться на вашу обласну адміністрацію у Telegram. Список адміністрацій: https://bit.ly/3tn5wAD.
Завантажити застосунок «Повітряна тривога» можна на iOS, Android та Huawei.
Ajax Systems спільно з IT-компанією stfalcon.com та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України постійно працюють над удосконаленням роботи застосунку «Повітряна тривога». Команда розробників щодня отримує зворотній зв’язок від користувачів та покращує рішення відповідно до запитів.