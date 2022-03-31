"Повітряна тривога" 2.5. — вибір звуку відбою та покращення роботи застосунку

31 марта 2022, 21:13

З оновленням користувачі отримають можливість вибрати голос сповіщення про відбій тривоги та покращення у роботі застосунку.



Що нового у застосунку «Повітряна тривога» версії 2.5.

Для користувачів Android

Можливість вибрати звук відбою тривоги: жіночий голос (з версій молодших від 2.4.) або голос Олексія Арестовича;Можливість увімкнути чи вимкнути вібросигнал для сповіщень;Інші незначні зміни, що покращують роботу застосунку.