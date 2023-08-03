Користувачі застосунку "Повітряна тривога" задонатили понад 10 млн грн

3 августа 2023, 15:09

Завдяки застосунку «Повітряна тривога» вдалося зібрати понад 10 млн грн, які будуть спрямовані на проєкт «Армія дронів». Застосунок розробили компанії Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.



За вісім місяців користувачі задонатили понад 10 млн грн через банер у застосунку, що веде на фандрейзингову платформу UNITED24. Частина коштів була спрямована на купівлю дронів ​​RQ-35 Heidrun — збір Марка Гемілла, амбасадора UNITED24. Нагадаємо, актор «Зоряних війн» озвучив англомовну версію застосунку «Повітряна тривога».

Ми дякуємо всім, хто продовжує активно донатити через застосунок. За цей час «Повітряна тривога» стала ще потужнішим інструментом для порятунку життів і допомоги Україні. У співпраці з партнерами ми збираємо кошти й надалі, аби забезпечувати наших захисників усім необхідним для боротьби.

Валентин Гриценко, CMO Ajax Systems



Завдання UNITED24 — привертати увагу до України та збирати кошти на допомогу Україні, використовуючи всі інструменти комунікації. Наша співпраця з застосунком «Повітряна тривога» — один із таких дієвих інструментів. Адже коли звучить сигнал тривоги, а згодом — її відбій, у людей виникає бажання спочатку задонатити, щоб знищити ворога, який не дає нам жити, а потім — відчуття полегшення і теж бажання зробити свій внесок. Завдяки цьому через застосунок зібрали понад 10 млн грн. Крім того, англомовна версія застосунку, озвучена голосом зірки «Зоряних війн» — актора Марка Гемілла, додала великої міжнародної медійності та викликала бурхливу позитивну реакцію іноземців, які зараз перебувають в Україні.

Ярослава Гресь, координаторка благодійної платформи UNITED24



Завдяки зібраним коштам наші військові отримали потужні розвідувальні безпілотники, які допомагають наближати нашу спільну перемогу. Ми продовжимо практику донатів через застосунок «Повітряна тривога» та незабаром анонсуємо новий важливий збір.

Степан Танасійчук, засновник IT-компанії Stfalcon, автор ідеї і керівник проєкту «Повітряна тривога»



Безпілотники RQ-35 Heidrun дають змогу українським захисникам вести розвідку з повітря, не наражаючи їхні життя на небезпеку. Завдяки надійній радіосистемі дронів військові зможуть протистояти російським засобам радіоелектронної боротьби та врятувати ще більше життів.



Підтримайте Збройні сили України та долучіться до збору в застосунку «Повітряна тривога».



Застосунок «Повітряна тривога» вже завантажили 21,6 млн разів та активно використовують 6 млн користувачів. Він став зручним і надійним інструментом інформування про небезпеки в Україні. Наразі можна отримати попередження про ракетні удари, артилерійські обстріли, вуличні бої, радіаційну та хімічну загрозу.



Про Ajax Systems

Ajax Systems — найбільший у Європі виробник систем безпеки з можливостями розумного будинку. Продуктове портфоліо налічує понад 70 бездротових і дротових пристроїв для приміщення й вулиці. Сьогодні Ajax захищає понад 2 млн користувачів у 169 країнах.



Про UNITED24

UNITED24 — ініційована Президентом України фандрейзингова платформа й основне вікно збору пожертв на підтримку України. За понад рік роботи UNITED24 зібрала понад 420 млн дол. завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн. Серед амбасадорів UNITED24: співачка й акторка Барбра Стрейзанд, актори Марк Гемілл, Лієв Шрайбер і Міша Коллінз, акторки Кетрін Винник та Іванна Сахно, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна Гвасалія, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, підприємець Річард Бренсон, співак Бред Пейслі, мандрівник Бер Гріллз, філософ та економіст Френсіс Фукуяма, нобелівські лауреати Пол Нерс, Едвард Мозер та Мей-Бритт Мозер, видатні українські спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик і Олександр Зінченко.



Про Stfalcon

Stfalcon — українська ІТ-компанія, що вже 14 років займається розробкою вебсервісів і мобільних застосунків для бізнесу та стартапів. Перевага компанії — налагоджені ефективні комунікації між усіма учасниками проєктів. Stfalcon працює гнучко і з максимальною віддачею, концентруючись на наданні комплексних і якісних рішень.