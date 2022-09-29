Сигнали "Повітряна тривога" у системі безпеки Ajax

29 сентября 2022, 11:15

У березні 2022 року, за декілька днів після початку повномасштабної війни, команда Ajax Systems разом зі Stfalcon та за підтримки Мінцифри запустили мобільний застосунок «Повітряна тривога».

Він сповіщає користувачів про пʼять видів загроз: повітряна тривога, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічна та радіаційна загроза.

Завдяки інтеграції із застосунком «Повітряна тривога» по API сигнали про воєнні тривоги тепер можуть надходити напряму до систем безпеки Ajax. Рішення вже доступне для мешканців усіх 24-х областей України та м. Київ.Щоб активувати сповіщення, потрібно звернутися до монтажної або охоронної компанії, яка обслуговує вашу систему Ajax.Рішення для шкілУ нашій школі не чутно вуличних сирен чи інших систем загального оповіщення. Тому сповіщення через сирени Ajax допомагає нашим учням і викладачам вчасно дізнатися про тривоги і перейти в укриття.Євген Сидоркін, директор Київської гімназії №287Реагування на воєнні тривоги у школах є вимогою ДСНС і дає можливість багатьом учням повернутися до офлайн-навчання. Завдяки інтеграції застосунку «Повітряна тривога» із системами Ajax не потрібно вручну активувати сповіщення, як це було раніше.У перші дні війни ми допомогли мільйонам українців отримувати вчасно сповіщення про воєнні тривоги, ставши одними з розробників застосунку «Повітряна тривога». Рішення про інтеграцію застосунку з системами безпеки Ajax вирішує проблему, яка виникла з відновленням навчального процесу і роботи підприємств, а також є нагальним для деокупованих територій, де інфраструктура загальних сповіщень зруйнована.Валентин Гриценко, CMO Ajax SystemsЯк підключити

Щоб активувати функцію сповіщень про воєнні тривоги у системі Ajax, зверніться до вашого інженера монтажу або менеджера охоронної компанії.

У мобільному застосунку системи Ajax сповіщення надходитимуть без уточнення виду небезпеки.