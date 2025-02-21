"Повітряна тривога" 6.3 – більш точні сповіщення і не лише

21 февраля 2025, 13:45

Застосунок «Повітряна тривога» покращив точність сповіщень про підвищену небезпеку.



В оновленій версії 6.3 користувачі можуть обирати конкретну локацію, що дасть змогу отримувати більш точні попередження про загрозу.



Окрім покращення точності сповіщень, у застосунку з’явилася можливість увімкнення та вимкнення попереджень про підвищену небезпеку.

Щоб скористатися новими функціями, встановіть застосунок «Повітряна тривога» версії 6.3. Для отримання точніших сповіщень про підвищену небезпеку оберіть свою локацію на мапі. Якщо застосунок не оновився автоматично, будь ласка, оновіть його вручну або встановіть повторно. Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android.Також у застосунку продовжується збір на засоби РЕБ у межах проєкту «РЕБнемо так РЕБнемо! Зібʼємо ворога з пантелику» благодійного фонду «Повернись живим». Щоб долучитися до збору, натисніть на банер у застосунку «Повітряна тривога», який скерує на сторінку оплати, або зробіть внесок через банку за посиланням.«Повітряна тривога» регулярно долучається до фандрейзингових та соціальних ініціатив. Раніше, вдалося зібрати понад 2,5 млн на потреби медичної служби «Азову», більше 30 млн грн для зборів амбасадорів платформи UNITED24: Тімоті Снайдера на «Безпечне небо» та Марка Гемілла на «Армію дронів». Завдяки інтеграції із Всеукраїнською програмою «Ти як», користувачі застосунку мають доступ до спеціальних вправ для стабілізації емоційного стану під час повітряної тривоги, вибухів чи інших стресових ситуацій.Застосунок «Повітряна тривога» розробили компанії Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Його завантажили вже понад 26 млн разів та активно використовують більш ніж 6 млн користувачів. Він став зручним і надійним інструментом інформування про небезпеки в Україні. Наразі можна отримати попередження про ракетні удари, артилерійські обстріли, вуличні бої, радіаційну, хімічну загрози, стихійні лиха та важливі сповіщення від ОВА та Цивільного Захисту України.