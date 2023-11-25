Новий збір у "Повітряна тривога" для Повітряних сил від UNITED24 та Снайдера

25 ноября 2023, 10:55

Застосунок «Повітряна тривога» долучається до збору UNITED24 та амбасадора платформи Тімоті Снайдера на систему виявлення повітряних цілей «Безпечне небо».

Відтепер користувачі застосунку можуть зробити пожертву на спеціальні інноваційні датчики у два кліки.

Для ефективного захисту Україні потрібні 12 500 сенсорів. Щоб долучитися до збору, натисніть на банер у застосунку «Повітряна тривога», який скерує на фандрейзингову платформу UNITED24.«Безпечне небо» — це сучасна українська розробка, здатна виявляти навіть ті повітряні цілі, що летять на малих висотах, а також прогнозувати їх маршрут для подальшої нейтралізації. Завдяки штучному інтелекту система передбачає, звідки можуть виникнути наступні загрози.«Ціль нового збору від UNITED24 та Тімоті Снайдера — масштабна, і ми раді, що можемо доєднатися до інтеграції такої ініціативи вже вдруге. Зміцнення протиповітряної оборони завдяки сучасній системі «Безпечне небо» відкриває нові можливості для нашого застосунку. Це дасть змогу поліпшити якість оповіщення і точніше інформувати наших користувачів про небезпеки».

Валентин Гриценко, CMO Ajax Systems



«Минулого року ми вирішили проблему сповіщень населення про загрози. Зараз вважаємо за потрібне допомогти з детекцією та захистом населення від російських ракет і безпілотників. Я багато спілкуюся з військовими і знаю, що ці «жучки» (як вони їх називають) вже допомогли знищити сотні повітряних цілей та врятувати багато життів. Якщо рівномірно покрити ними всю територію України, то це суттєво поліпшить ефективність роботи ППО та мобільних вогневих груп. Тому ми дуже раді долучитися до цього збору на датчики».

Степан Танасійчук, засновник IT-компанії Stfalcon, автор ідеї і керівник проєкту «Повітряна тривога»



Збір на систему «Безпечне небо» для України розпочався 1 листопада на платформі UNITED24.



Інтеграція зі збору коштів у застосунку «Повітряна тривога» проводиться вдруге. Завдяки першому збору, ініційованому Марком Геміллом, вдалось отримати понад 10 млн грн для проєкту «Армія дронів». Кошти спрямували на купівлю безпілотників ​​RQ-35 Heidrun.



Підтримайте Повітряні сили Збройних сил України та долучіться до нового збору в застосунку «Повітряна тривога».



Застосунок «Повітряна тривога» розробили компанії Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Його завантажили вже понад 24 млн разів та активно використовують більш ніж 6 млн користувачів. Він став зручним і надійним інструментом інформування про небезпеки в Україні. Наразі можна отримати попередження про ракетні удари, артилерійські обстріли, вуличні бої, радіаційну та хімічну загрозу.



Підтримати ЗСУ - https://u24.gov.ua/uk/safeskies