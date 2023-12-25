Харкову потрібна диференціація повітряних тривог – Терехов

25 декабря 2023, 13:15

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону заявив, що місто не може постійно перебувати в “червоній” зоні та зупиняти роботу через кожну тривогу.

“Для нас дуже важливо, щоб була диференціація повітряних тривог. Тому що коли це повітряна тривога, є певні заходи безпеки, які ми повинні виконувати. Ми не можемо постійно перебувати в “червоній” зоні. Для нас дуже важливо, щоб працювали об’єкти й громадського харчування, і наші промислові об’єкти, і наші магазини, супермаркети, торговельні центри. І для нас дуже важливо, щоб була диференціація цих повітряних тривог“, — сказав Терехов.