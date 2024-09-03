РФ вперше використала проти Харкова ракету-бомбу "Грім-Е1"

3 сентября 2024, 10:45

За словами мера міста Ігоря Терехова, це сталося під час вечірнього обстрілу 31 серпня. Тоді ворог вперше за час війни застосовував по Харкову таку нетипову зброю, як "Грім-Е1" - гібрид ракети та керованої авіаційної бомби.