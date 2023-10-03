З McDonald's ведуться переговори щодо повернення до Харкова — ОВА

3 октября 2023, 11:15

На запитання, чи є перспектива повернення до Харкова "МакДональдса", заступник начальника Харківської ОВА сказав: "Так, є. Без конкретних поки що дат. Ми в принципі працюємо над тим, щоб це сталося, умовно, найближчим часом".