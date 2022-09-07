Черниговская громада требует отстранить главу ОВА Чауса

7 сентября 2022, 9:45

Начальник Черниговской ОВА Чаус не только разрешил в центре города на территории областного художественного музея проведение выставки боеприпасов, но и не предупредил о ней полицию.

Об этом заявил Сергей Гарус, глава Ассоциации объединенных территориальных громад Черниговской области. Громада требует от Президента отстранить начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса от должности на время расследования трагедии.



По его словам, это необходимо из-за того, что входящая и исходящая документация ОВА может быть уничтожена, а "крайними" в трагедии могут сделать ребят из теробороны и директора музея.



3 сентября в историческом центре Чернигова была экспозиция с боевым оружием. Ручной противотанковый гранатомет сработал в руках 10-летнего мальчика, который нажал на курок - пострадали четверо детей, один ребенок попал в реанимацию.