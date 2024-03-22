В Кировоградской области вводят аварийные отключения электричества — ОВА

22 марта 2024, 9:15

Глава ОВА Андрей Райкович сообщил, что в результате российской ночной атаки повреждено хозяйственное здание, информации о пострадавших нет.

"Друзья, энергетики, вынуждены ввести график аварийных отключений света, чтобы поддержать баланс в энергосистеме Украины. Каждые два часа будут отключать половину абонентов исключительно жилищного сектора в определенных территориальных общинах области. В областном центре под отключение попадают окраины города. Отключать объекты критической инфраструктуры пока не планируется", — говорится в сообщении.





