29 июня 2023, 9:45

На случай подрыва ЗАЭС: в Запорожье начинаются спецучения, – ОВА

Цель – слаживание действий служб центрального, регионального и местного значения на случай реальной угрозы возникновения ч/с. В ОВА подчеркнули: сейчас ситуация с ЗАЭС контролируемая.


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