В Британии контролируемо взорвали авиабомбу времен Второй мировой войны

4 мая 2026, 12:45

Неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны был уничтожен при помощи контролируемого подрыва в городе Плимут на юго-западе Англии.

Фугасную немецкую авиабомбу SC250 весом около 250кг 30 апреля нашел домовладелец, копавший котлован у себя на участке. После этого зона с авиабомбой была оцеплена, а жителям более 1.200 близлежащих домов пришлось покинуть свои жилища.«Обнаруженное в районе Саутуэй неразорвавшееся устройство было успешно обезврежено сегодня утром специалистами по взрывоопасным боеприпасам Королевского флота и армии», - сообщили в городском совете.