Пентагон будет внедрять ИИ в военные сети

4 мая 2026, 11:45

Министерство обороны США заключило соглашения с семью крупными технологическими компаниями в сфере искусственного интеллекта - SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services.

Эти соглашения направлены на развертывание решений ИИ в закрытых сетях ведомства, с целью использования передовых технологий для повышения оборонных возможностей США.Инициатива призвана ускорить интеграцию ИИ в военную сферу, обеспечивая эффективное применение технологий в таких областях, как боевые действия, разведка и корпоративные операции. Компании-партнеры будут предоставлять свои решения для разработки новых, более гибких и эффективных систем.Министерство подчеркивает, что новая архитектура должна исключить зависимость от одного поставщика, обеспечивая технологическую гибкость и устойчивость. В ведомстве заявляют, что сотрудничество с частным сектором укрепит лидерство США в области искусственного интеллекта и усилит обороноспособность страны в долгосрочной перспективе.