Microsoft создала для разведки США секретный сервис ИИ

10 мая 2024, 11:45

Корпорация Microsoft создала генеративную модель искусственного интеллекта, полностью обособленную от Интернета.

Теперь разведывательные службы США могут ее безопасно использовать для анализа сверхсекретной информации.



Большинство моделей искусственного интеллекта, включая ChatGPT OpenAI, полагаются на облачные сервисы для изучения и вывода шаблонов из данных, но Microsoft хотела предоставить разведывательному сообществу США действительно безопасную систему.



Представитель Госдепа США Патель в прошлом месяце заявил, что «идет гонка за внедрение генеративного ИИ в разведывательные данные». Он отметил, что первая страна, которая будет использовать генеративный искусственный интеллект выиграет эту гонку, добавив, что хочет, чтобы это были США.