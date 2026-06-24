Разведки 5 стран предупредили о появлении ИИ-моделей, способных на кибератаки

24 июня 2026, 14:45

Разведывательный альянс "Пять глаз" заявил, что модели искусственного интеллекта, способные "осуществлять масштабные кибератаки" и "сломить оборону правительств и предприятий", появятся не через годы, а через несколько месяцев.

Группа, в которую входят США, Британия, Канада, Австралия и Новая Зеландия, в совместном заявлении призвала правительства и руководителей корпораций "действовать немедленно".



"Ожидается, что передовые модели искусственного интеллекта превзойдут текущие отраслевые ожидания… Сроки этого процесса — не годы, а месяцы", — говорится в документе.



Это предупреждение появилось после того, как администрация США поручила компании Anthropic ограничить доступ иностранных пользователей к ее самым мощным ИИ-моделям - Fable 5 и Mythos 5.

Также отмечается, что продвинутая модель искусственного интеллекта Anthropic Mythos во время контролируемой проверки безопасности смогла за несколько часов взломать почти все секретные системы Агентства нацбезопасности США - одного из самых высокоуровневых разведывательных ведомств страны.