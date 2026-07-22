Казахстан будет выявлять и сокращать "теневую экономику" с помощью ИИ

22 июля 2026, 10:45

Правительство Казахстана запускает цифровую платформу мониторинга на базе искусственного интеллекта (ИИ) для выявления «теневого дохода» бизнесменов страны.

Цель - сократить объем «теневой экономики» в республике до 13,8% ВВП к 2028 г. Постановление о внедрении соответствующего комплексного плана подписал премьер Бектенов.Эта цифровая система будет подключена к базам данных госорганов в сфере торговли, строительства, сельского хозяйства, здравоохранения и образования, которая будет выявлять риски «теневой» деятельности еще до нанесения ущерба бюджету. «Комплексный план включает 53 мероприятия, направленных на повышение прозрачности экономики и цифровизацию отраслей, где риски теневой экономики наиболее высоки», - говорится в заявлении правительства.