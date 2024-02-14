Казахстан создает собственный суперкомпьютер

Казахстан подписал соглашение о создании суперкомпьютера с лидером в области искусственного интеллекта - эмиратской компанией Presight AI Ltd.
За счет этого проекта Казахстан станет лидером в Центральной Азии в сфере развития искусственного интеллекта (ИИ).
Суперкомпьютер может моделировать сложные конструкции и прогнозировать важные события. Среди его возможностей:
▪️ прогнозирование эпидемий;
▪️ проектирование самолетов, автомобилей и космических кораблей;
▪️ анализ больших данных и криптографические расчеты;
▪️ исследования и разработки в области искусственного интеллекта (ИИ);
▪️ моделирование процессы добычи и обработки полезных ископаемых.
Самый мощный суперкомпьютер под названием Frontier находится в США. В топ-3 стран по количеству суперкомпьютеров входят: США (161), КНР (104) и Германия (36).