Fujitsu реализует будущее искусственного интеллекта

18 июня 2019, 9:15

Fujitsu продемонстрирует будущее искусственного интеллекта (ИИ) в рамках ежегодной конференции ISC, которая будет проходить с 16 по 20 июня 2019 года во Франкфурте, Германия.

На этом мероприятии компания представит принципиально новую разработку, которая оптимизирует бизнес-процессы и реализует на практике весь потенциал ИИ. Кроме того, у посетителей конференции будет шанс узнать актуальную информацию о разработке и технических характеристиках Fugaku – преемнике суперкомпьютера K.



На ISC 2019 компания Fujitsu уделит особое внимание технологиям глубинного обучения (Deep Learning) и искусственного интеллекта, которые играют все более важную роль в реализации интеллектуальной автоматизации в самых разных отраслях. Глубинное обучение, которое использует сложные нейронные сети для работы с большими объемами данных, помогает ускорить обучение ИИ. Это дает дополнительные преимущества в виде повышенной эффективности и более низких затрат на обучение ИИ, что помогает создать новые возможности для дополнительных каналов поступления доходов и расширить перспективы развития бизнеса.



Инновационная система глубинного обучения Fujitsu AI Zinrai Deep Learning System, созданная на базе чипа Fujitsu’s Deep Learning Unit (DLU), расширяет границы глубинного обучения, давая мощный толчок созданию новых решений, при помощи обеспечения в 10 раз более высокой производительности на 1 ватт потребляемой энергии по сравнению с альтернативными решениями, доступными сегодня. DLU демонстрирует такие высокие результаты работы за счет снижения времени на обучение и проверку ИИ-моделей, создавая гипотезы и логические заключения, которые помогают ускорить бизнес-процессы.



Ключевые инновационные разработки расширяют возможности современной технологии глубинного обучения

Три ключевых инновации помогают Fujitsu расширить границы функциональных возможностей современной технологии глубинного обучения, ведь система Zinrai Deep Learning System предлагает более быстрое, простое и эффективное решение для ускорения глубинного обучения. Эти три инновационные разработки включают в себя сам чип DLU со специализированным ускорителем, Deep Learning Integer (DL-INT), адаптивный числовой формат, разработанный специально для глубинного обучения и обеспечивающий высокую скорость и точность вычислений, и новую специализированную технологию доменных соединений, обеспечивающую высокую параллельную пропускную способность для масштабных нейронных сетей.



В рамках конференции ISC компания также представит новую информацию о технологиях и успехах в области разработки Fugaku, преемника суперкомпьютера K, совместно разработанного RIKEN и Fujitsu. Названный в честь горы Фудзи, суперкомпьютер Fugaku спроектирован таким образом, чтобы обеспечить высокую, если не максимальную производительность приложений для решения широкого круга социальных и научных проблем. После завершения этапа проектирования Fujitsu и RIKEN приступили к производству. Fujitsu планирует выпустить на рынок новый коммерческий суперкомпьютер с использованием технологии, созданной в процессе проектирования Fugaku. Мировые продажи начнутся позднее в этом году.



Посетители конференции ISC смогут познакомиться с Digital Annealer, новым подходом к компьютерным вычислениями компании Fujitsu на основе квантовых технологий, который позволяет решать ранее невыполнимые бизнес-задачи. Digital Annealer оптимизирует крупномасштабные комбинаторные проблемы. Практические примеры использования этой архитектуры включают в себя определение оптимальной последовательности швов, создаваемых роботизированным манипулятором при производстве автомобильных кузовов, сопоставление рисков финансовых портфелей высоколиквидных активов в условиях нестабильного рынка, планирование в режиме реального времени оптимального маршрута перемещения автономных автомобилей с учетом дорожных условий.



Посетители ISC также смогут узнать, как Fujitsu FAIR (Fujitsu Advanced Image Recognition) использует передовые функции распознавания изображений для улучшения процессов контроля качества при производстве за счет определения мест отклонений от нормы. А система AI Solver демонстрирует высокую скорость обработки данных для решения сложных проблем проектирования. Решение создано на базе серверов Fujitsu PRIMERGY M5 с новейшими процессорами Intel Scalable. Кроме того, Fujitsu представит, базирующуюся на искусственном интеллекте, систему управления рабочими процессами в гибридных средах с помощью решения Fujitsu Software Gateway, которое основано на механизме логического вывода, работающего как в локальных, так и облачных нейронных сетях.



Как говорит Гленн Фицжеральд (Glenn Fitzgerald), технический директор компании Fujitsu в регионе EMEIA: «В этом году стенд Fujitsu на конференции ISC позволит посетителям заглянуть в будущее с помощью целого ряда презентаций инновационных и прорывных технических достижений. Вместе с нашими новейшими технологиями, среди которых Deep Learning Unit, Fujitsu Digital Annealer и новый суперкомпьютер Fujitsu, мы демонстрируем, как Fujitsu помогает заказчикам завоевать доверие и построить прибыльный бизнес, который также предоставит преимущества всему обществу в целом. Как мы описывали в нашем документе Fujitsu Technology and Service Vision, компании должны сосредоточиться на укреплении доверия клиентов. Мы реализуем эту задачу, опираясь на мощный технологический портфель, который мы демонстрируем сегодня на конференции ISC».