Lenovo показала концепты устройств на базе искусственного интеллекта

27 июля 2017, 13:15

Lenovo в рамках ежегодного саммита Lenovo Tech World рассказала о собственном видении будущего и представила четыре новых концепт-продукта, использующих искусственный интеллект (ИИ).

Среди них умный помощник CAVA, очки дополненной реальности daystAR, монитор сердечной активности SmartVest, платформа Xiaole и интерактивная колонка SmartCast+.

Искусственный интеллект очень популярен сейчас и всё благодаря тому, что он способен сделать смарт-устройства еще более персонифицированными, угадывающими желания пользователя в нужный момент времени. ИИ сделает совершенно иными наш привычный образ жизни, нашу работу, наше общество.



Lenovo направляет большие инвестиции в развитие технологий на базе ИИ. В марте этого года компания официально открыла Лабораторию Искусственного Интеллекта (Artificial Intelligence), где изучают каждый аспект ИИ, чем он является сейчас и каким он будет завтра.



Будущее в окружении «умных» технологий поменяет жизнь людей в лучшую сторону, а начало этому положат «умные» устройства. Контент, функции и услуги, взаимодействие с гаджетами — теперь все будет по-новому благодаря устройствам с поддержкой облачных технологий.



В рамках третьей ежегодной конференции Lenovo Tech World, компания представила свое видение будущих технологий искусственного интеллекта и показала концепты устройств с поддержкой технологий ИИ:



CAVA — новый вид виртуального помощника. Он использует современные технологии для распознавания лиц и голосовых команд. CAVA помогает управлять событиями из календаря, а также умеет делать напоминания на основе привычек пользователя. Например, этот помощник предлагает время выхода на встречу на основе текущих данных о погоде и транспортной обстановки.

aystAR — очки дополненной реальности, которые не требуют подключения к компьютеру или смартфону. Используя платформу Lenovo AR Platform и daystAR, разработчики могут создавать приложения для самых разных сфер применения. Также данная платформа предлагает различные функции, такие, например, как Cloud Object Recognition, Remote Assistance, Multiplayer Interaction или 3D Content Manager для сканирования, загрузки и редактирования 3D-контента.SmartVest поможет пользователю следить за сердечной деятельностью его организма. Продукт представляет собой «умную» одежду с 10-ю датчиками для мониторинга сердечной деятельности и формирования электрокардиограммы. Устройство считывает и записывает сигналы 24 часа в сутки и выявляет отклонения от нормы, такие как тахикардия или мерцательная аритмия. SmartVest может использоваться спортсменами для получения в режиме реального времени точных данных о сердечном ритме и анализа его вариабельности. В случае опасных нарушений ритма сердечной деятельности SmartVest направляет тревожный сигнал в соответствующую службу.Xiaole — способная к обучению платформа для службы поддержки клиентов. Xiaole в постоянном режиме анализирует и запоминает разговоры с пользователями. Главная задача разработки — обеспечить персонализированный подход к обслуживанию клиентов 24 часа в сутки.SmartCast+ — умная интерактивная колонка, которая распознаёт звуки, объекты и способна выводить изображения с элементами дополненной реальности с помощью проектора.