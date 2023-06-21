Bild увольняет сотни сотрудников и "нанимает" ИИ

21 июня 2023, 10:45

В крупной немецкой газете Bild планируют заменить сотни сотрудников искусственным интеллектом (ИИ) — The Guardian.

ИИ хотят заменить редакторов, заместителей редакторов, корректоров и фоторедакторов. Это сократит расходы на 100 млн евро.Количество предполагаемых увольнений неизвестно, но, как сообщает The Guardian со ссылкой на письмо издателя Bild к сотрудникам, речь может идти о сотнях сокращений. Штат издания — более тысячи людей."К сожалению, нам придется расстаться с коллегами, выполняющими задачи, с которыми в цифровом мире может справиться ИИ и/или автоматизированные процессы", – говорится в письме.