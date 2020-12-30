Мощный U-2 выполнил учебный полет с ИИ вместо второго пилота

30 декабря 2020, 11:45

Искусственный интеллект (ИИ) ARTUμ, созданный на основе алгоритма для игры в шахматы, выступил в роли второго пилота во время учебного полета самолета U-2.

ВВС США рассчитывают, что этот ИИ может быть модифицирован для использования и на других моделях боевых самолетов. Развитие искусственного интеллекта уже стал одним из ключевых направлений инновационных программ Пентагона.

В минувший вторник ARTUμ совершил свой первый полет на борту самолета Lockheed U-2 и получил управление бортовым радиолокатором и сенсорными системами самолета-разведчика. Учебно-тренировочный полет самолета U-2 с разведывательными целями осуществлялся с авиабазы ​​ВВС США Билл в Калифорнии. В ходе полета ARTUμ было поручено выявить ракетные пусковые установки вероятного противника, причем сделать это во время имитации ракетного удара. Искусственный интеллект на борту U-2 был единолично ответственен за использование сенсоров и тактическую навигацию после взлета, сообщили ВВС США в своем релизе.В ходе первого полета с ARTUμ пилот U-2, который из соображений безопасности называют только позывным «Вуду», сосредоточился на поиске самолетов противника и поделился использованием бортового локатора с искусственным интеллектом, выполнял роль второго пилота.«... Как и у любого пилота, в ARTUμ есть свои сильные и слабые стороны», - рассказал руководитель отдела закупок ВВС США Уилл Ропер. «…Понимание их для подготовки людей и искусственного интеллекта до новой эры алгоритмической войны - наш следующий важный шаг. Мы или станем научной фантастикой, или станем историей ... », - подчеркнул Ропер.ARTUμ по сути представляет собой первое поколение ИИ на борту военных самолетов. ВВС также отмечают, что они работают над алгоритмической скрытностью и контрмерами для победы над искусственным интеллектом, поскольку другие страны, безусловно, работают над созданием собственного ИИ для самолетов.