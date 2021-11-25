Virgin Galactic разыграла два билета на суборбитальный полёт

25 ноября 2021, 10:45

Жительница островного государства Антигуа и Барбуда в Карибском море выиграла два билета на суборбитальный полёт на борту космоплана компании Virgin Galactic, пишет The Verge со ссылкой на официальный сайт частной аэрокосмической компании.

«Сегодня организация Omaze и компания Virgin Galactic объявили, что эксклюзивным обладателем двух мест в коммерческом космическом полёте нашей компании стала Кейша С. из Антигуа и Барбуды», — сообщается в пресс-релизе.



О победе ей лично сообщил в том числе основатель Virgin Galactic миллиардер Ричард Брэнсон (Richard Branson). Победительница лотереи сказала, что всегда мечтала попасть в космос. Она надеется взять с собой в полёт дочь, которая изучает астрофизику.



Лотерея Virgin Galactic проводилась вместе с организацией Omaze. Как указано на её сайте, это платформа для сбора благотворительных средств, которая «предоставляет шанс выиграть неповторимый опыт и призы». Она сотрудничает с различными благотворительными организациями при сборе средств, привлекая общественность возможностью выиграть дорогостоящий товар или услугу.



В сборе благотворительных средств кампании Virgin Galactic приняли участие больше 164 тыс. человек. Целью организаторов было привлечение $1,7 млн. Деньги будут направлены на «программу по подготовке космонавтов, которая гарантирует инклюзивное будущее» при освоении космоса. Отмечается, что Кейша С. — первая представительница стран Карибского бассейна в сообществе астронавтов компании Virgin Galactic.



В июле этого года глава Virgin Galactic сам совершил суборбитальный полёт на разработанном его компанией космоплане в рамках миссии Unity 22. Аппарат достиг высоты 86 км. ВВС США считают, что эта точка находится за пределами верхних слоёв атмосферы Земли, то есть в космосе. Однако она расположена ниже линии Кармана на высоте около 100 км, которая является границей космоса по классификации Международной авиационной федерации.

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