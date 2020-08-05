Virgin Galactic отложила первый космический круиз для туристов до 2021 года

5 августа 2020, 13:45

Аэрокосмическая компания Virgin Galactic, входящая в состав конгломерата Virgin Group, основанного миллиардером Ричардом Брэнсоном (Richard Branson), объявила об переносе старта коммерческих полётов для космических туристов на корабле VSS Unity (SpaceShipTwo) на следующий год. Ранее компания планировала начать туристические суборбитальные космические полёты в конце этого года, причём в состав первой группы туристов уже включён сам Брэнсон.