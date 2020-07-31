Космический корабль для туристов

31 июля 2020, 10:45

Компания Virgin Galactic показала, как будет выглядеть интерьер космического корабля VSS Unity, который будет использоваться для коммерческих полетов в космос.

В салоне, как заявляет компания, будут установлены кресла, которые подходят и для состояния перегрузок, и для состояния невесомости. У каждого кресла персональный экран: на него в режиме реального времени будет выводиться информация о полете. В кабине расположены 12 иллюминаторов и автоматическое освещение, синхронизируется с различными фазами полета.

Кресла сделаны из углеродного волокна и алюминия. Они спроектированы с учетом особенностей пассажиров. В подголовниках есть специальное углубление для волос, собранных в хвост. На корабле будет установлено 16 камер, которые снимут путешествие на фото и видео. Сразу же после полета туристам будут доступны некоторые материалы, чтобы они могли поделиться ими в соцсетях. Позже компания обещает предоставить каждому космическому туристу полный фото- и видеоотчет.