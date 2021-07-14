14 июля 2021, 11:15

Акции Virgin Galactic рухнули после новости о допэмиссии

Акции Virgin Galactic на фоне успешного суборбитального полета основателя компании Ричарда Брэнсона на торгах в США повели себя не так, как от них ожидали те, кто покупал бумаги на премаркете.



Фундаментальная картинка там далека от идеальной, а если брать техническую, то также могу возникать различные вопросы. Лучше всего работать на рынке, когда у нас есть синтез «фундаментала» и «техники», то есть присутствуют здравые сигналы и от одного, и от другого анализа. Тогда шансов на успех гораздо больше. А тут еще сама компания подоспела, решив разместить акции на сумму $500 млн на S&P 500, что привело к логичной распродаже — бумаги Virgin Galactic на закрытии рухнули на 17,3%.



Тем не менее позитивные новости из космического сектора продолжают поступать. Также развивающая космический туризм компания Blue Origin планирует свой полет на 20 июля. Так что будем следить за развитием событий в данном секторе.



В целом на карте рынка США мы видим, что американцы закрылись позитивно. Бумаги вверх подталкивала Tesla — рост более 4%. Также внимание инвесторов сосредоточено на инфляции в США — во вторник станет известен ее уровень.

