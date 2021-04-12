Virgin Galactic представила космический самолет из полированной нержавейки

12 апреля 2021, 10:45

Компания Ричарда Бренсона последовала примеру Илона Маска, применив для обшивки фюзеляжа космического самолета нержавеющую сталь.

Virgin Galactic, компания космического туризма Ричарда Бренсона, которая надеется отправить своих первых клиентов в космос в следующем году, представила недавно новый дизайн космического корабля. Новый космический самолет имеет зеркальное покрытие из полированной нержавеющей стали, которое по словам представителей компании, улучшит впечатления космических туристов.

Ричард Брэнсон, основатель Virgin Galactic: "…Космические корабли Virgin Galactic созданы специально для того, чтобы предоставить новые, трансформирующие перспективы тысячам людей, которые вскоре смогут испытать чудо космоса на себе…".

Ожидается, что летные испытания новой машины начнутся летом этого года, говорится в сообщении компании. Обновленный космический самолет спроектирован таким образом, чтобы его было легче производить, и он был достаточно прочным, чтобы помочь компании достичь своей цели - совершать 400 полетов в суборбитальный космос каждый год. Этот динамический материал не только обеспечивает тепловую защиту, но и естественным образом привлекает человеческий глаз, отражая врожденное человеческое восхищение космосом и трансформирующий опыт космических полетов.

Virgin Galactic заявляет, что на данный момент у нее около 600 клиентов, и компания планирует в ближайшее время возобновить продажу билетов в космическое путешествие. Однако ожидается, что новые билеты будут стоить более 250 000 долларов, что уже превышает среднюю стоимость дома в Соединенных Штатах.