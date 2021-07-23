Полет Blue Origin отправил акции конкурента Virgin Galactic в коррекцию

Джефф Безос совершил полет в космическое пространство на корабле своей компании Blue Origin. В случае дальнейшего успеха новых запусков может продолжится новый этап коммерческого освоения космоса.
Безос основал Blue Origin в 2000 году и финансировал компанию, продавая по $1 млрд акций Amazon в год. С 2015 года Blue Origin выполнила 15 испытательных полетов, проведя эксперименты на манекенах.
Помимо аварийной посадки на ускорителе в первом полете, все полеты были успешными. Полет Безоса успешно прошел над линией Кармана, условной границей, обычно называемой началом космоса, на высоте примерно 66 миль, что выше, чем высота 53 миль у полета Брэнсона.
Таким образом, Безос не только осуществил свою личную давнюю мечту, но и планирует освоить долю на рынке космических полетов, который, по некоторым оценкам, может достигнуть более $1 трлн долларов в годовом объеме продаж (развитие космического туризма, высадки на Луну и спутниковый широкополосный Интернет) к 2040 году.
Как и ожидалось в случае успешного полета Blue Origin, акции публичного конкурента Virgin Galactic отправились в существенную коррекцию.
Напомним, ранее воскресенье 11.07 Virgin Galactic реализовал полет корабля VSS Unity в нижние слои космоса. СМИ окрестили данное событие как новый этап развития космического туризма. Основателя компании Ричард Бренсона обозначили как претендента на победу в «космической гонке миллиардеров», который запустил космический корабль раньше Джеффа Безоса. Крупное медийное событие, однако инвестиционная привлекательность акций компании под вопросом.
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