Blue Origin продала билет на туристический полёт в космос за $28 млн

14 июня 2021, 11:15

Американская аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу (Jeff Bezos), продала с аукциона билет на свой космический корабль New Shepard.

Имя победителя, который выложил $28 млн за право отправиться в космическое пространство вместе с Безосом, ещё не объявлено.



Первый суборбитальный полёт корабля New Shepard с туристами на борту запланирован на 20 июля. Помимо победителя аукциона, в полёт отправится сам Джефф Безос, его брат Марк и ещё один пассажир, личность которого пока также держится в тайне. Аукцион проходил в Бостоне, штат Массачусетс, и представлял собой мероприятие, в рамках которого собрались десятки представителей участников аукциона, которые делали ставки от имени своих клиентов. Меньше десяти минут потребовалось, чтобы цена билета на корабль New Shepard взлетела с начальных $4,8 млн до $28 млн.



Согласно имеющимся данным, вырученные в ходе торгов средства пойдут в фонд Club For The Future, который был создан несколько лет назад для привлечения молодых специалистов к работе в технических направлениях. Фонд также помогает дальнейшему развитию космонавтики и других смежных направлений.



Что касается корабля New Shepard, то он представляет собой многоразовый ускоритель, предназначенный для доставки капсулы с пассажирами на высоту более 100 км от поверхности Земли. За время разработки компания провела 15 успешных тестовых пусков New Shepard. После достижения нужной высоты капсула с пассажирами отделится от ускорителя и продолжит полёт в суборбитальном пространстве. Он продлится около 10 минут, после чего капсула вернётся на поверхность Земли.

(C) 3dnews.