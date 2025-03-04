У Франції та країнах Cкандинавії обвалилися продажі Tesla

4 марта 2025, 11:15

У лютому продажі Tesla в країнах Скандинавії і Франції різко впали в порівнянні з минулим роком – американський виробник електромобілів зіткнувся з випробуванням лояльності до бренду на тлі ролі генерального директора Ілона Маска в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Tesla, чиї автомобілі очолювали продажі в Норвегії, Швеції і Данії в 2023 і 2024 роках, в цьому році відстала від конкурентів, таких як Volkswagen і Toyota.Прихід Маска в політику, його радикальні скорочення державних службовців у США і підтримка ультраправих політичних поглядів у Європі призвели до закликів до бойкоту Tesla.