Стартують продажі Apple Vision Pro — шолома змішаної реальності – WSJ

2 февраля 2024, 10:15

У п'ятницю, 2 лютого, у США починаються продажі Apple Vision Pro – шолома змішаної реальності.

Його вважають найважливішім пристроєм компанії після айфону. Компанія працювала над цим пристроєм більше восьми років. За кілька днів до офіційного релізу Apple дала протестувати Vision Pro кільком журналістам та блогерам.Vision Pro може поєднувати цифрові об'єкти і зображення реального світу, що і є втіленням доповненої реальності. Таким чином, у них користувач бачить реальний світ, а поверх нього – віртуальний: це може бути текст, відео та тривимірні моделі.