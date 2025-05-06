MEGOGO першим на ринку України запустив застосунок для Apple Vision Pro

6 мая 2025, 14:15

MEGOGO запустив застосунок для окулярів Apple Vision Pro, ставши першим медіасервісом в Україні, який дозволяє власникам пристрою споживати телеконтент.

Тепер користувачі можуть переглядати телеканали, фільми та серіали в середовищі змішаної реальності, отримуючи унікальний імерсивний досвід.

Фахівці MEGOGO використали можливості Apple Vision Pro — пристрою що поєднує віртуальну (VR) та доповнену реальність (AR) — забезпечивши найкращий користувацький досвід та створюючи новий формат взаємодії з контентом. Застосунок MEGOGO VR підтримує основні функції Apple Vision Pro, зокрема:

● Просторовий комп’ютинг: Apple Vision Pro створює інтерактивне цифрове середовище, яке гармонійно поєднується з реальним світом. Вікно застосунку MEGOGO VR може бути розміщено у фізичному просторі.

● Інтуїтивне управління: пристрій реагує на рухи очей та жести рук, що забезпечує природну та ефективну взаємодію з інтерфейсом застосунку.

● Висока роздільна здатність дисплеїв: завдяки передовим дисплеям Apple Vision Pro забезпечує чітке та деталізоване зображення для максимального занурення в улюблені телепередачі й фільми.

● Змішана реальність: технологія дозволяє одночасно переглядати цифровий контент та контролювати реальний світ, що відкриває нові можливості для розваг та комунікації.

● Просторовий звук: завдяки адаптивній аудіосистемі користувач отримує реалістичне та об’ємне звучання, яке підсилює ефект занурення.

Наповнення застосунку для Apple Vision Pro аналогічне до версії для Meta Quest, яку компанія запустила восени 2024 року. А саме користувачам доступні лінійні телеканали, а також VOD-контент, це понад 100 тисяч годин контенту на MEGOGO, включаючи світові блокбастери, топові серіали та ексклюзивні прем’єри.

MEGOGO VR для Apple Vision Pro підтримує англійську й українську локалізації та вже доступний для користувачів в Україні та інших країнах.