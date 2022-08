У MEGOGO з’явився власний тренер із користування медіасервісом

31 августа 2022, 15:15

На MEGOGO запустився міні-курс із користування медіасервісом. Це серія із семи відео, завдяки яким глядачі отримають корисні поради про роботу платформи.

Головний герой – персональный тренер з MEGOGO, який в жартівливій формі ділиться лайфхаками та фішками функціоналу. Ним став Марк Куцевалов, стендап-комік та учасник шоу «Ліга Сміху».Кожен випуск присвячено окремій темі. Мова йде про пристрої, на яких можна дивитися MEGOGО, зручні функції під час перегляду кіно, а також про передплати, спортивні трансляції, деталі аудіорозділу, перегляд каналів і багато іншого.«Продукт MEGOGO постійно вдосконалюється, а оновлення виходять щотижня вже понад 11 років. Ми вирішили, що прийшов час докладніше розповісти про функціонал українського медіасервісу світового рівня, — зазначає Валерія Толочина, маркетинг-директорка MEGOGO. — Одразу відмовились від нудних інструкцій, натомість обрали улюблений формат глядачів і створили серіал про продукт. Тож, сподіваємося, ці відеоролики допоможуть використовувати нашу платформу на максимум».MEGOGO реалізував проєкт спільно з агенцією I AM IDEA.«Так, ми вирішили створити тренера з балдєжу. Бо тренерів які будуть напрягати вас важкими вправами вже до біса, а от такого, який буде тренувати вас розслабону та відпочинку і немає. Оскільки MEGOGO – це сервіс якраз про відпочинок, то все зійшлось. Сидіти і дивитися серіали або спорт, не так легко, як здається: ви пробували подивитися цілий сезон за 1 ніч? І хоч із MEGOGO цей процес набагато комфортніший, для такого мистецтва не завадить персональний гуру чи коуч», — розповідає Ігор Фінашкін, креативний директор I AM IDEA.«В першу чергу нам кортіло змінити погляд на довгі, складні правила з експлуатації, які ніхто не читає і при цьому розказати про крутий потенціал MEGOGO. На платформі є багато інструментів, і люди мають про них знати. Так і народився цей персонаж», — розповідає Валерія Гаврилюк, копірайтерка в I AM IDEA.Серіал було знято до повномасштабного вторгнення росії в Україну та його випуск відбувся лише влітку 2022 із відповідним дисклеймером.