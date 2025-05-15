У сотнях шкіл Франції почали експеримент з "10-денним детоксом" від смартфонів

15 мая 2025, 13:15

У кількох сотнях французьких шкіл розпочався 10-денний експеримент з "детоксом" від смартфонів, планшетів та приставок – учням треба замикати їх у шафі на увесь навчальний день.

Експеримент у визначених навчальних закладах, від дитсадків до старших класів школи, триватиме з 13 по 22 травня та охопить понад 117 500 дітей.Батьків у межах закладів та вихователів і вчителів під час перерв також заохочують не діставати свої електронні пристрої.Експеримент подають як "вправу з відповідального споживання і ментального здоров’я", покликану показати усім їхній рівень залежності від екранів і, можливо, переглянути свої повсякденні звички.