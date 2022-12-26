Дослідники виявили нову небезпеку електронних сигарет

26 декабря 2022, 18:45

Фахівці зі шведського Каролінського інституту провели експеримент, у якому взяли участь респонденти, що використовували нікотиновмісні та безнікотинові вейпи.

Після порівняння результатів тестів стало зрозуміло, що електронні сигарети, які містять нікотин, спричиняють моментальні короткострокові зміни у серцево-судинній системі. Також вчені помітили, що через 15 хвилин у організмі збільшується кількість дрібних тромбів на 23%.Крім того, в учасників експерименту збільшувалася частота скорочень серця: у середньому вона становила від 66 до 73 ударів за хвилину. Збільшувався й тиск: зі 108 до 117, та звужувалися судини.! Важливо: зазначених змін не виявили у респондентів, які використовували електронні цигарки без нікотину.