В Іспанії заборонили громадянам користуватися Телеграм

25 марта 2024, 13:45

Ця соцмережа є четвертою за популярністю сервісом обміну повідомленнями в Іспанії. Його використовували майже 19% жителів.

Верховний суд Іспанії ухвалив рішення тимчасово заборонити мешканцям користуватися соцмережею Telegram. Це сталося після того, як чотири медіакомпанії (Atresmedia, EGEDA, Mediaset та Telefonica поскаржилися на те, що на платформі користувачі можуть завантажувати контент без дозволу.Починаючи із понеділка, 25 березня, іспанці не зможуть обмінюватися повідомленнями у Telegram.Суддя Сантьяго Педрас ухвалив заблокувати соцмережу період розслідування. Виконання цього рішення покладено на операторів мобільного зв'язку.