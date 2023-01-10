10 января 2023, 9:15

СБУ затримала у Києві організаторів російської "фабрики тролів"

Інтернет-агенти використовували тг-канал пропагандиста мільйонника і поширювали його публікації через репости або під виглядом «власних» публікацій у соцмережах.


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