Google відкриває реєстрацію на безплатну програму про створення ШІ-агентів

2 апреля 2026, 14:15

Штучний інтелект перестав бути просто “розумним чат-ботом” для написання текстів.

ШІ-агенти стають повноцінними цифровими помічниками, які здатні самостійно аналізувати дані, працювати з внутрішньою документацією та автоматизувати складні ланцюжки процесів.

Саме тому Google запускає нову безплатну навчальну програму “Розвивайте бізнес із Google Cloud: ера ШІ-агентів”. Ця програма допоможе перейти від фрагментарних експериментів до системи ШІ-агентів, які автоматизують частину робочих процесів і допомагають командам працювати ефективніше.Програму запущено за інформаційної підтримки Міністерства цифрової трансформації України, національної платформи Дія.Освіта, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, а також національного проєкту Дія.Бізнес.“Ми будуємо Agentic State – державу, де сервіси надають ШІ-агенти. І важливо, щоб український бізнес рухався в цьому темпі разом із нами. Дякую Google за системну підтримку цифрової екосистеми. Такі ініціативи дають українським компаніям доступ до найкращих інструментів, щоб впроваджувати ШІ, підвищувати ефективність і впевнено конкурувати на світовому ринку”, – Олександр Борняков, т.в.о. Міністра цифрової трансформації.Цей курс – не для новачків, які лише вчаться писати запити до ШІ (промпти). Ми чекаємо на фахівців та команди, які вже мають досвід роботи з ШІ та використовують його у щоденних задачах. Програма створена для тих, хто прагне вийти за межі простих діалогів у чатах і готовий будувати складні системи із ШІ на Google Cloud, що працюють із внутрішніми даними компанії безпечно та ефективно.Під час програми учасники зможуть навчитися:Визначати самостійно пріоритети для ШІ: автоматизація яких саме задач у вашому бізнесі забезпечить найкращий результат.Створювати ШІ-агентів: від аналізу даних та маркетингу до створення інтерактивних рішень.Інтегрувати дані: підключати до ШІ-агентів внутрішні таблиці, документи, бази даних та інші джерела інформації із Google Workspace або Google Cloud.Тестувати та покращувати: вимірювати точність ШІ-рішень та покращувати їх задля більшої ефективності.Навчання проходитиме онлайн і включатиме вебінари та воркшопи від експертів українських та міжнародних компаній, які починатимуться вже із 8 квітня. На програмі буде використано новий практичний формат – Agent Builder Lab, де кожен учасник зможе власноруч створити свого ШІ-агента та перевірити, наскільки точно він виконує поставлені задачі. А також можна будле позмагатися за мерч від Google за найбільш точного ШІ-агента.Учасники отримають безоплатний доступ до платформи Google Skills, де зможуть практикуватися у створенні ШІ-рішень у тестовому середовищі Google Cloud, а також пройти курси та практичні завдання, аби спробувати можливості інструментів ШІ від Google Cloud.