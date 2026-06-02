"Укрзалізниця" зазнала значних збитків у першому кварталі

2 июня 2026, 14:45

У першому кварталі «Укрзалізниця» втратила близько 7,9 млрд грн, що перевищує збитки за весь попередній рік. Регулярні атаки на інфраструктуру та різке підвищення цін на енергоресурси мали негативний вплив на діяльність компанії.