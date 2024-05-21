Vodafone у 1 кварталі 2024 року: збільшення дата-користування

21 мая 2024, 14:15

Vodafone Україна у 1 кварталі 2024 року демонструє стабільність бізнесу і позитивну динаміку основних операційних та фінансових показників.

За результатами перших трьох місяців року Vodafone збільшив виручку на 13% до 5,76 млрд грн.



Основними факторами зростання стали: збільшення обсягів користування дата послугами та кількості користувачів і, відповідно, доходів від послуг – як мобільного, так і фіксованого зв'язку. Воно обумовило також 12% зростання OIBDA – у першому кварталі 2024 році цей показник становить 3,187 млрд грн. Збільшення користування дата послугами зумовило також зростання показника ARPU – у 1 кварталі 2024 року середній дохід на одного користувача склав 112,2 грн на місяць.



Маржа OIBDA залишається стабільною у порівнянні з 1 кварталом 2023 року – 55.3%, коливання становить - 0,5 п.п. Чистий прибуток Vodafone становить 915 млн грн. Зниження на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року обумовлене коливанням валютного курсу.



Vodafone продовжує реінвестувати прибуток у телекомунікаційну інфраструктуру. Пріоритетні напрямки залишаються незмінними: швидке відновлення пошкодженого внаслідок бойових дій обладнання, енергостійкість об'єктів мобільного зв'язку та розширення ємності мережі. Обсяг інвестицій Vodafone в інфраструктуру країни у 1 кварталі 2024 року становить 815 млн грн. Загалом протягом минулих двох років повномасштабної війни Vodafone інвестував в Україні 9,3 млрд грн.



Крім того, Vodafone Україна планує в 2024-2025 роках інвестувати 10 млрд грн у технологічну та цифрову інфраструктуру країни. Наміри консолідувати зусилля задля розвитку електронних комунікацій та послуг широкосмугового Інтернет-доступу зафіксовані у меморандумі, який у травні 2024 року підписали Міністерство цифрової трансформації, НКЕК та Vodafone Україна.



Vodafone вдалось збільшити кількість клієнтів мобільного зв'язку у порівнянні з 1 кварталом минулого року, станом на 31 березня 2024 року зв'язком Vodafone користувались 15,8 млн клієнтів. База залишається стабільною в порівнянні з попереднім кварталом, при цьому Vodafone наростив кількість клієнтів у корпоративному сегменті.



Більше 2 млн клієнтів Vodafone залишаються за кордоном і продовжують користуватись послугами Vodafone за українськими тарифами. З початку повномасштабного вторгнення Vodafone підтримує українців, які шукають захисту в європейських країнах, і надає у більшості тарифів безкоштовне підключення до послуги «Доступний роумінг» на території 30 країн. В рамках послуги доступно 10ГБ мобільного інтернет та 100 хвилин для розмов з абонентами в Україні та в країні перебування за умови оплаченого українського пакету послуг.